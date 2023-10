Großer Sale für AAA-Hits im Xbox Store

Im Xbox Store läuft nur noch für kurze Zeit ein Sale mit großen AAA-Hits für Xbox Series und Xbox One.namens „Franchise-Hits im Angebot“, durch den ihr viele AAA-Spiele aus berühmten Reihen für Xbox Series und Xbox One bis zu 80 Prozent günstiger abstauben könnt. Insgesamt gibt es 172 Sonderangebote, die bis auf wenige Ausnahmen. Ihr habt also nicht mehr lange Zeit, um euch die Schnäppchen zu sichern.

Viele der großen AAA-Spiele im Sale könnt ihr euch gleich mit allen möglichen Extras in der Gold oder Definitive Edition holen. So bekommt ihr beispielsweise mit derneben dem Hauptspiel auch den Season Pass mit drei Erweiterungen sowie als Bonus die Far Cry Blood Dragon Classic Edition obendrauf, und das alles für 24,99€ bei 75 Prozent Rabatt.sollte jeder unbedingt mal gespielt haben.

Xbox-Bestseller: Survival-Abenteuer noch für kurze Zeit um 20 Euro reduziert9 Jahre nach seinem Early-Access-Launch erlebt ein beliebtes Unterwasser-Survival-Spiel im Xbox -Store momentan ein echtes Comeback. Mit einem 20-Euro-Rabatt taucht Subnautica wieder in den Bestseller-Charts auf. Weiterlesen ⮕

Capcom kündigt ein neues AAA-Spiel für dieses Fiskaljahr anIn einer Frage und Antwortrunde wurde den Aktionären mitgeteilt, dass ein bisher noch nicht angekündigtes AAA-Spiel noch dieses Fiskaljahr erscheinen soll. Ob es sich um eine neue IP oder ein weiteres Spiel eines bekannten Franchises handelt, ist momentan nicht bekannt. Weiterlesen ⮕

Controller statt Tastatur: Xbox rollt neues Konsolen-Feature ausDurch das Oktober-Update können jetzt alle Spieler Keyboard-Mapping für Xbox -Controller nutzen. Das Feature ist für den Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und den Xbox Adaptive Controllers verfügbar. Weiterlesen ⮕

Starfield-Spieler erschafft riesige Müllhalde und bringt Xbox an ihre GrenzenEin Starfield-Spieler hat über 100 Stunden allen möglichen Kram im virtuellen Universum gesammelt und eine riesige Müllhalde erschaffen, die seine Xbox an ihre Grenzen bringt. Weiterlesen ⮕

Microsoft blockiert unlizenzierte Controller und Accessoires auf Xbox-KonsolenMicrosoft wird voraussichtlich ab dem 12. November unlizenzierte Controller und Accessoires auf Xbox -Konsolen blockieren. Bei einigen Nutzern scheint die Funktionalität schon jetzt eingeschränkt oder aufgehoben worden zu sein. Weiterlesen ⮕

Xbox verbietet unlizenzierte Produkte – Wenn ihr diese Geräte verwendet, werden sie bald nicht mehr funktionierenAuf Xbox werden wohl bald nur noch von Microsoft autorisierte Produkte zugelassen werden. Weiterlesen ⮕