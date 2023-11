Großer Mafia-Prozess in Italien: Rund 200 Personen verurteilt

In Italien sind rund 200 Personen bei einem der größten Mafia-Prozesse der Geschichte verurteilt worden. Auch in NRW läuft seit Jahren ein Verfahren gegen mutmaßliche 'Ndrangheta-Mitglieder. Wie verankert ist die kalabrische Mafia bei uns? 322 Angeklagte, für die die italienische Staatsanwaltschaft insgesamt mehr als 5.000 Jahre Haft forderte. Für Vergehen, die die Mitglieder der kalabrischen Mafia 'Ndrangheta in etwa 40 Staaten geplant oder begangen haben sollen.

Heute haben die Richter in der kalabrischen Stadt Lamezia Terme die Urteile in dem seit gut zwei Jahren laufenden Prozess verkündet. Rund 200 Angeklagte wurden schuldig gesprochen.Zu diesem größten Mafia-Prozess in Italien seit mehr als drei Jahrzehnten kam es, nachdem die Polizei Ende 2019 in Razzien in mehreren europäischen Ländern mehrere mutmaßliche Mitglieder italienischer Familienclans festgenommen hatte - auch in Deutschland. In diesem Zusammenhang hatte es laut Polizei die größte Razzia gegen Clankriminalität in NRW gegebe





