Großer Feuerwehreinsatz in Berlin wegen chemischer Gase

Die Berliner Feuerwehr wurde zu einem Betriebshof nach Treptow-Köpenick alarmiert. Dort traten chemische Gase aus. Die Feuerwehr ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort.einen großen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Passanten und Anwohner hatten um 11.40 Uhr „aufgrund von Geruchsbelästigungen auf dem Dorfplatz“ den Notruf gewählt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eintreffende Einsatzkräfte konnten bei ersten Messungen Ammoniak feststellen.

Ob noch weitere giftige Gase in der Luft verbreitet werden, wird derzeit noch immer geprüft. Die Gasmenge in der Umgebungsluft sei derzeit gering, weshalb bisher keine Gefahr für die Anwohner bestehe, hieß es. Die Feuerwehr führe nun regelmäßig weitere Messungen durch. Sie ist mit 50 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei unterstützt die Feuerwehr mit ihrer analytischen Taskforce, die mit einem mobilen Labor auf die Untersuchung chemischer Stoffe spezialisiert ist. In der Nähe des Dorfplatzes befindet sich ein Gewerbegebiet mit mehreren Firme

