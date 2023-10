Großer Andrang beim öffentlichen Training der Bayern

30.10.2023 14:00:00 / Herkunft: BILD_Sport

Für zahlreiche Anhänger des Rekordmeisters DIE Gelegenheit ihren Stars einmal ganz nahezukommen. Am ersten Montag in den Herbstferien freuten sich besonders die jungen Fans auf Autogramme der Bayern-Kicker. Das Problem: Bereits seit 9 Uhr strömten die Anhänger zum Trainingsgelände an der Säbener Straße. Rund um die Anlage bildete sich eine riesige Schlange.Während die ersten Fans auf das Gelände liefen, dann die traurige Entscheidung: Der Einlass wurde um 10.20 Uhr gestoppt. 200 bis 300 Fans mussten draußen bleiben. Einige Ordner wirkten mit der Ausnahmesituation überfordert.: Beim öffentlichen Training dürfen üblicherweise nur 2.400 Anhänger aus Sicherheits- und Versicherungsgründen dabei sein. Der Rest stand mit traurigen Gesichtern hinter dem verschlossenen Tor.Wegen des enormen Andrangs lockerte der Verein ausnahmsweise seine eigenen Auflagen und reizte die zulässige Zuschauerkapazität seines Geländes über die üblichen 2400 Fans hinweg maximal aus. So sollten möglichst viele Trainingskiebitze die Möglichkeit bekommen, ihre Stars live trainieren zu sehen. Dennoch war danach noch immer nicht Platz für alle Wartenden....: Es war das erste öffentliche Training seit dem 22. August. Noch bitterer: Es war das erste öffentliche Training überhaupt mit England-KnipserJetzt mussten Hunderte Anhänger auf ein Selfie mit Kane & Co. verzichten, obwohl sie von weit her extra angereist waren