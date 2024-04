Große Trauer um Gino Badagliacca: Er schaffte es nicht nur in der ersten Staffel beim RTL-„Supertalent“ bis ins Finale, sondern konnte auch sonst auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Gütersloh - Als „singender Pizzabäcker“ wurde er deutschlandweit bekannt, begeisterte Millionen Zuschauer in der ersten Staffel bei „Das Supertalent“, schaffte es in der ersten Staffel der RTL-Show bis ins Finale: Jetzt ist die Stimme von Gino Badagliacca für immer verstummt.

Das meldet daserzählte einst die Lebensgeschichte von Gino Badagliacca nach , der aus Sizilien nach Gütersloh kam. Vom „Supertalent“ ist dort zwar nicht die Rede, es dürfte sich aber um dieselbe Person handeln: 19 war er damals, musste sich gleich nach seiner Ankunft im August in Deutschland seinen ersten Mantel kaufen. Badagliacca jobbte als Maurer auf dem Bau. Doch das Heimweh machte ihm zu schaffe

