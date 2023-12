Große Hitze und ihre gesundheitlichen Auswirkungen

Große Hitze lässt die Natur verdorren und kann krank machen. Einschließlich November lag die global gemittelte Temperatur demnach 1,46 Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1850 bis 1900. Die Erderwärmung hat weitreichende Folgen. Neben den extremen Wetterphänomenen und ihrer zerstörerischen Kraft rücken zunehmend auch die gesundheitlichen Auswirkungen in den Vordergrund. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Klimawandel sogar als größte Gesundheitsbedrohung für die Menschheit ein.

Eine daraus resultierende Erklärung wurde von 123 Staaten unterzeichnet, ist aber rechtlich nicht bindend





