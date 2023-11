Großdemonstration zum Gaza-Krieg in Essen

Etwa 3000 Menschen haben in Essen an einer Großdemonstration zum Gaza-Krieg teilgenommen. Bei der Demonstration wurden zahlreiche islamistische Banner gezeigt, darunter offene Forderungen nach der Errichtung eines Kalifats. Die Polizei hat keine Straftaten festgestellt, prüft jedoch eingegangene Hinweise auf ihre strafrechtliche Relevanz. Die Demonstration wurde von einer Privatperson angemeldet, eine mögliche Beteiligung einer islamistischen Organisation wurde nicht bestätigt

. Die Demonstration verlief laut Polizei friedlich, aber sehr laut und emotional. In Berlin findet am Samstag eine propalästinensische Demonstration unter strengen Auflagen statt. Jegliche antisemitischen, antiisraelischen und gewalt- oder terrorverherrlichenden Äußerungen sind verboten. Das Existenzrecht Israels zu verneinen, wird als Straftat betrachtet und wird sofort geahndet

