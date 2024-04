Großbrand in Istanbul: Mehrere Tote und Verletzte

In der türkischen Metropole Istanbul sollen bei einem Großbrand mehrere Menschen gestorben und verletzt worden sein. Das Feuer sei in einem Nachtclub ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.Menschen spazieren in der Nähe des Goldenen Horns, mit der Süleymaniye-Moschee im Hintergrund (Symbolbild).sind während Renovierungsarbeiten nach Medienberichten und Behördenangaben 25 Menschen ums Leben gekommen.

Mindestens acht Menschen seien teils schwer verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Fünf Personen seien zur Vernehmung festgenommen worden, sagte Justizminister Yilmaz Tunc. Der wegen der Renovierung geschlossene Nachtclub befand sich im Erdgeschoss eines 16-stöckigen Wohnhauses im Bezirk Besiktas im europäischen Teil der Metropole. Das Feuer wurde zwischenzeitlich gelöscht.Laut Anadolu wurden sieben Menschen in ernstem Zustand in Krankenhäuser gebracht. Gouverneur Davut Gül sagte, zur Brandursache werde ermittel

Die Zahl der Toten nach einem Brand in der türkischen Metropole Istanbul ist inzwischen auf 15 Menschen angestiegen. Das Feuer war im Untergeschoss eines Wohngebäudes mit 16 Etagen ausgebrochen. Die genaue Ursache sowie die Identität der Opfer sind noch unklar. Die Generalstaatsanwaltschaft in Istanbul ermittelt in dem Vorfall. Arbeits- und Brandschutzexperten sind vor Ort, um die Ursache des Brandes zu untersuchen. Gegen fünf Verdächtige wurde ein Haftbefehl erlassen, darunter eine Person, die für die Renovierungsarbeiten verantwortlich war.

