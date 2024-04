Großbrand in Braunschweig: Lebensgefahr durch Explosionen

Dicker, schwarzer Rauch steigt über einem Industriegebiet in Braunschweig auf. Bei einem Großbrand kommt es auch zu Explosionen . Es besteht Lebensgefahr , warnen die Einsatzkräfte.

Braunschweig - Bei dem Großbrand in einem Braunschweiger Industriegebiet besteht laut der Polizei in einem Umkreis von 1000 Metern um den Brandort weiterhin Lebensgefahr wegen möglicher Explosionen. Das Feuer brenne weiterhin, sagte ein Polizeisprecher am späten Dienstagnachmittag. Die Feuerwehr habe Löscharbeiten wieder aufgenommen, nachdem diese zeitweise wegen der Explosionsgefahr unterbrochen waren. Anwohner sollten Fenster und Türen weiterhin geschlossen halten.

Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr in einer Firma für die Entwicklung und Abfüllung von Aerosolen und Sprayprodukten ausgebrochen. Es gab mehrere Explosionen, der Bereich um den Brandort ist weiträumig abgesperrt. Es kam zu einer großen Rauchentwicklung. Auch die nahegelegene Autobahn 39 wurde zwischen Rautheim und Cremlingen gesperrt. Laut Polizei kam es im Feierabendverkehr zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Großbrand Braunschweig Explosionen Lebensgefahr Feuerwehr

