Großartiger Tag für Maverick Viñales

Großartiger Tag für den Maverick Viñales. Nach dem Sprint holt der Spanier mit der RS-GP auch den GP-Sieg Enea Bastianini zeigte wie oft eine starke Schlussphase. Kurz vor Schluss sicherte sich «La Bestia» Platz dreiRotzfrech und immer schnell. Pedro Acosta holt als Zweiter sein bestes MotoGP-Ergebnis – im dritten RennenOb «Batman«, «Top Gun« oder einfach nur Maverick Viñales.

Showtime. Wahnsinnsstart für Pedro Acosta und Jack Miller. Der Rookie führt in Runde eins, während der Australier von 11 auf drei schießt. Ebenfalls bestens weggekommen ist Jorge Martin als Zweiter. «Big Loser» ist zunächst Pole-Mann Maverick Viñales, der bis an die neunte Stelle abfällt. Auch sehr gut dabei der Weltmeister, der in Runde drei Miller von Platz vier verdrängt. Ab der vierten Runden wechselt die Spitze mehrfach.

Auch an der Spitze fliegen die Fetzen. Pedro Acosta knackt den WM-Leader und zieht die #93 Márquez mit vorbei. Marc Márquez setzt alles auf eine Karte, bremst sich brutal an Acosta vorbei um eine halbe Runde in Führung liegend die Frage nach seinem Sieg mit Nein zu beantworten, in dem er seine Ducati zu Boden schickt.

Dahinter zwei weitere Ducati Desmosedici mit Weltmeister Bagnaia und dem überraschenden starken Fabio Di Giannantonio.

Maverick Viñales RS-GP GP-Sieg Enea Bastianini Pedro Acosta Motogp Marc Márquez Grand Prix Texas

