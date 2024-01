Grimme-Institut kündigt diesjährige Nominierten für den Grimme-Preis an

Am Donnerstag um 10 Uhr gibt das Grimme-Institut die diesjährigen Nominierten für den Grimme-Preis bekannt. Damit einher geht für gewöhnlich auch eine Einladung an alle Nominierten nach Marl, wo sie im Vorfeld der endgültigen Preisentscheidungen im Rahmen des traditionellen 'Bergfests' inmitten der Sitzungswoche auf die Mitglieder der vier Jurys treffen, um sich in lockerer Atmosphäre noch einmal über die Formate auszutauschen. Zudem findet in diesem Rahmen alljährlich die.

Wie gesagt: Für gewöhnlich. In diesem Jahr fällt dieses Bergfest nun nämlich den Sparmaßnahmen zum Opfer - zumindest in der offiziellen Form. Wie vor einigen Wochen bekannt wurde, hat das Grimme-Institut in den vergangenen Jahren ein erhebliches strukturelles Defizit aufgebaut, das die Gesellschafter - allen voran das Land NRW als größtem Geldgeber trotz seines nur 10-prozentigen Anteils - nicht mehr dauerhaft ausgleichen wollen. Der, trotzdem steht Grimme ein harter Spar- und Schrumpfkurs und wohl auch die Abwicklung der Bereiche Bildung und Forschung bevo





