Grillitsch will bei der TSG Hoffenheim weiterhin in der Startelf stehen

sowie Verletzungen einige Male nicht dabei war, durfte ich nun wieder zweimal von Beginn an spielen. So will ich jetzt weitermachen“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler dem „Kicker“. Er habe den „klaren Anspruch“ an sich selbst, in der ersten Elf zu stehen.Bei der TSG kann Grillitsch diesem Anspruch besser gerecht werden als zuletzt in den Niederlanden.

„Genau das war der entscheidende Faktor für meine Entscheidung“, sagte Grillitsch, der einmal im September und in den vergangenen beiden Partien verletzungsbedingt passen musste, ansonsten aber immer in der Startelf stand. Er betonte: „Ich wollte hier zurück zu alter Stärke und die Freude am Fußball zurück.“Dass einem der Spaß mit Blick auf Grillitschs Ajax-Zeit vergehen kann, ist verständlich. Mit nur sechs Startelfnominierungen in Meisterschaft und Pokal nebst einem Dutzend Jokereinsätzen in Liga und Champions League war es eine enttäuschende Station für den Niederösterreicher – nach fünf Jahren Hoffenheim aber keineswegs die falsche Entscheidung, wie Grillitsch beteuert

:

NTVDE: Gaza erlebt 'modernen Krieg': Wenn zivile Opfer und Ruinen gewollt sindWas Gaza-Stadt droht in Ruinen zu legen, ist ein 'moderner' Krieg, sagen US-Experten. 90 Prozent der Opfer sind in solchen urbanen Konflikten Zivilisten, das stehe auch Gaza bevor. Im städtischen Nahkampf sind die israelischen Streitkräfte herausgefordert wie kaum je zuvor.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

DWDL: Deutsches HausEines sei gleich vorweg gesagt: Über weite Strecken ist"Deutsches Haus" schwer zu ertragen. Die industriell durchstrukturierte Tötung von Juden und anderen vermeintlich minderwertigen Menschen im Vernichtungslager von Auschwitz wird zwar kein einziges Mal bildlich gezeigt. Dafür wird in allen Einzelheiten über die menschenverachtenden Gräueltaten geredet – so wie es tatsächlich ab 1963 im ersten Auschwitz-Prozess vorm Frankfurter Schwurgericht ablief, wo ranghohe Ex-SS-Offiziere als Angeklagte und Überlebende als Zeugen aufeinandertrafen. Auch wenn es schmerzt, sollte, ja muss man sich diesem herausragenden Fünfteiler stellen, um gerade in heutiger Zeit mit Herz und Kopf zu erfassen, wovon wir eigentlich sprechen, wenn wir das Bekenntnis"Nie wieder!" ablegen. Drehbuchautorin und Showrunnerin Annette Hess hat"Deutsches Haus" als wichtigstes Werk ihrer Karriere bezeichnet

Herkunft: DWDL | Weiterlesen »

TAGESSPİEGEL: GDL-Chef schließt weitere Warnstreiks bei der Deutschen Bahn nicht ausBei der Bahn geht so gut wie nichts mehr. Wegen des Warnstreiks der GDL fallen etliche Verbindungen aus. In manchen Regionen wird heute kein einziger Zug fahren. In Berlin und Brandenburg sind zum Teil Busse im Einsatz.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: Boiling Point: Ein ambitioniertes Open-World-Spiel, das nicht ganz gelungen istEin Blick auf das ambitionierte Open-World-Spiel Boiling Point und seine Schwierigkeiten bei der Umsetzung

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

BR24: Bäckerei Wagner in Tiefenbach sieht steigende Nachfrage nach Bio-ProduktenDie Bäckerei Wagner in Tiefenbach bei Passau verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Bio-Produkten, nachdem sie im vergangenen Jahr unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher gelitten hat.

Herkunft: BR24 | Weiterlesen »

NDR: Warnstreiks im öffentlichen Dienst im Norden gehen weiterBeschäftigte von Bezirksämtern und Behörden haben bei einer Kundgebung am Jungfernstieg mehr Geld gefordert. An der Feldstraße haben sich Mitarbeitende der Bauhöfe versammelt.

Herkunft: ndr | Weiterlesen »