Griechischer Regisseur über die Liebe: „Wir brauchen Beziehungen“

Sie erzählen davon aber nicht in der Gegenwart, sondern in einem merkwürdig aus der Zeit gefallenem Kontext.Der Regisseur Christos Nikou wurde 1984 in Athen geboren. Sein Debütfilm „Apples“ lief 2020 in Ve­ne­dig in der Reihe „Oriz­zonti“. Für „Fingernails“ drehte er zum ersten Mal einen Film auf Englisch.

Nach Ihrem griechischen Debütfilm „Apples" ist es Ihr erster englischsprachiger Film.

Wie haben Sie für sich den richtigen Ton gefunden? „Fingernails“ ist keine klassische Romantikkomödie, ist zugleich anti und meta. Das unkonventionelle Erzählen hat in den letzten Jahren eine ganze Generation griechischer Fil­me­ma­che­r*in­nen international bekannt gemacht, von Yorgos Lanthimos bis Athina Rachel Tsangari. Inwiefern fühlen Sie sich dieser „Greek Weird Wave“ verbunden?

Diese Welle ist vor allem durch die frühen Filme von Yorgos Lanthimos und seinem Co-Autor Efthymis Filippou geprägt, „Dogtooth“ oder „The Lobster“. Deren Tonfall ist sarkastischer als in meinen Filmen. Was uns aber eint, ist der Versuch, durch schräge Geschichten etwas über menschliches Verhalten und unsere Gesellschaft auszusagen.

