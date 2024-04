Griechische Regierung bietet Hotelgutscheine für von Waldbränden betroffene Touristen an

Auf der Urlaub sinsel mussten vergangenen Juli viele Touristen vor Waldbrände n in Sicherheit gebracht werden - und vorzeitig abreisen. Die griechische Regierung macht Betroffenen nun ein Angebot.Gutscheine für einen einwöchigen Urlaub gehen nur an Touristen, die während der Waldbrände im Sommer 2023 aus Hotels evakuiert wurden.

Rhodos-Touristen, die wegen der Waldbrände im Sommer 2023 aus ihrem Hotel auf der griechischen Insel evakuiert wurden, können Hotelgutscheine für einen einwöchigen Urlaub beantragen. Das griechische Tourismusministerium zahlt laut eigenen Angaben Betroffenen einen Zuschuss für eine vergleichbare Hotelkategorie. Konkret gibt es zwischen 300 und 500 Euro in Form eines Reisegutscheins (E-Voucher), heißt in einem FAQ zu dem Programm, das vom Ministerium „Rodos Week“ genannt wird. Auf der Website werden in englischer Sprache die Voraussetzungen erläutert.Veranstalter und betroffene Hotels haben Listen von Betroffenen erstell

