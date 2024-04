Grey's Anatomy: Es wird eine 21. Staffel geben!

Es ist kein Ende in Sicht! Seit knapp 20 Jahren begeistert Grey's Anatomy nun schon Fans auf der ganzen Welt. Erst vor wenigen Wochen feierten neue Folgen ihre Premiere auf zahlreichen Bildschirmen in den USA. Und die kamen offenbar so gut an, dass es nun noch mehr großartige Neuigkeiten rund um die beliebte Arztserie gibt: Es wird auch noch eine 21. Staffel geben! 'Die Liebe und Loyalität der 'Grey's Anatomy'-Fans haben uns zu einer historischen 21.

Staffel getrieben und ich könnte darüber nicht dankbarer sein', verkündet Serienschöpferin Shonda Rhimes (54) in einem Statement, welches The Wrap vorliegt. Was ist das Geheimnis des Dramas, dass es nach so vielen Episoden noch immer so viel zu erzählen gibt? 'Meg Marinis Geschichtserzählung ist ein Geschenk, welches die Serie lebhaft und fesselnd hält. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich für die nächste Staffel ausdenkt', erzählt Shonda weiter. Die Showrunnerin ersetzte in der aktuellen Staffel Krista Vernoff (52

