Grey's Anatomy: ABC bestellt 21. Staffel

Der US-Sender ABC hat die 21. Staffel der Serie 'Grey's Anatomy' bestellt. Damit übertrifft die Serie ihre Bestmarke als am längsten laufendes Arztdrama. Die Hauptdarstellerin Ellen Pompeo wird ab Staffel 20 nur noch in einer Nebenrolle auftauchen.

„Grey's Anatomy“ Staffel 20: Das erwartet euch in der FortsetzungDie 8 besten Serien-Alternativen für GREY'S ANATOMY-Fans - Hier im Video

Verzweiflungstat bei Grey's Anatomy: Staffel 20 startet mit Meredith einen enttäuschenden RettungsversuchIn den USA ist Grey's Anatomy in die 20. Staffel gestartet und klammert sich zum Start panisch an Altbekanntes. Doch wie soll ausgerechnet Ellen Pompeo über den Weggang von Ellen Pompeo hinweghelfen?

