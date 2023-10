Greuther Fürth fertigt harmlose Osnabrücker ab

Greuther Fürth hat den Aufwärtstrend in der 2. Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Allerdings machten harmlose Osnabrücker den Fürthern das Leben nicht sonderlich schwer. Greuther Fürth kam beim 4:0 (1:0) gegen den VfL Osnabrück zu ziemlich passenden Momenten zu den ersten beiden Treffern: Julian Green (45.) traf kurz vor der Pause, Armindo Sieb (47.) kurz danach. Mit dem 3:0 durch Dickson Abiama (74.) war die Sache durch - anschließend legte Tim Lemperle (76.

Doch auch dem Kleeblatt fehlte zunächst die Kreativität - und dann die Präzision. Nachdem Simon Asta von Osnabrücks Dave Gnaase im Strafraum zu Fall gebracht worden war, vergab Kapitän Branimir Hrgota (22.) vom Elfmeterpunkt. Dann aber war Green zur Stelle, wieder einmal. Bereits beim letzten Aufeinandertreffen, im Januar 2021 an der Bremer Brücke, hatte der Mittelfeldspieler zum 1:0 getroffen - dem damaligen Endstand.

