Greta Thunberg: Zwei Festnahmen an einem Tag

Die niederländische Polizei hat Greta Thunberg innerhalb eines Tages zwei mal festgenommen. Thunberg hatte sich an Klima-Proteste n von Extinction Rebellion in Den Haag beteiligt. Die schwedische Klimaaktivistin hatte sich am Samstag zunächst mit rund 100 Demonstranten an einem Versuch der Gruppe Extinction Rebellion (XR) beteiligt, zum wiederholten Mal eine Autobahn im Zentrum der niederländischen Stadt zu blockieren.

Als ein Polizeiaufgebot die Demonstranten von der Autobahn fernhielt, blockierten diese eine nahegelegene andere Straße

