Greta Thunberg und ihre einseitige Parteinahme für die Palästinenser

Die schwedische Klimaaktivistin verstört mit ihrer einseitigen Parteinahme für die radikalen Palästinenser einen Teil ihrer Anhänger. Doch genau die Radikalisierung könnte sich für Greta Thunberg auszahlen. Ihr moralischer Anspruch bliebe aber auf der Strecke., auch des linken. Andere Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Sektion stehen ihrer Frontfrau in nichts nach. Auch die Unterstützer aus der Wissenschaft und anderen Bereichen kritisieren Thunberg für ihre einseitige Parteinahme.

Zu Recht. Denn die Klimaaktivistin zeigt überhaupt kein Mitgefühl für die jüdischen Opfer (jedenfalls nicht öffentlich), lässt die Taten der Hamas unerwähnt und spricht sich für ein freies Palästina vom Jordan bis zum Meer aus. Das würde das Ende der Existenz des jüdischen Staates bedeuten. Verfolgung, Vernichtung, Vertreibung der Juden wären die Folge. Wer so etwas vertritt, übt keine Kritik an fragwürdigen und möglicherweise völkerrechtswidrigen Aktionen der israelischen Regierung, sondern folgt blind der Ideologie einer antisemitischen Terrororganisatio

NTVDE: Greta Thunberg muss vor Gericht erscheinenAm Mittwoch musste Greta Thunberg zu einem Gerichtstermin in London erscheinen, um sich wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu verantworten.

BR24: Greta Thunberg und Physiotherapeut streiten auf der Bühne Greta Thunberg und ein niederländischer Physiotherapeut geraten auf der Bühne aneinander, als Thunberg über Palästina spricht. Der Physiotherapeut stürmt auf die Bühne und fordert eine Klimademonstration ohne politische Ansichten. Thunberg setzt sich für Klimagerechtigkeit auf besetztem Land ein.

BERLİNERZEİTUNG: Carola Rackete: Wäre Sahra Wagenknecht noch in der Linken, hätte ich nicht kandidiert„Wäre SahraWagenknecht noch in der Linken, hätte ich nicht kandidiert“, sagt CaroRackete. Die Ex-Kapitänin des Rettungsschiffs „Sea-Watch 3“ tritt für dieLinke als Spitzenkandidatin im Europawahlkampf an. SWagenknecht Amira_M_Ali seawatch_intl

TAZGEZWİTSCHER: Türkei und Deutschland: In Pragmatismus vereintTürkei und Deutschland: In Pragmatismus vereint 👉 Die Türkei steht in Nahost auf der Seite der Palästinenser. Warum Präsident Erdoğan dennoch an einem guten Verhältnis zu Deutschland gelegen ist. 🔗 Hier lesen

BR24: Israel übernimmt Kontrolle über Hafen in GazaDie israelische Armee hat nach eigenen Angaben die "operative Kontrolle" über den Hafen der Stadt Gaza im nördlichen Gazastreifen übernommen. Weitere Ausländer und Palästinenser mit zweitem Pass haben den Gazastreifen verlassen.

DERSPİEGEL: Junge Menschen teilen Videos von Hetzschrift von Osama Bin LadenTausende junge Menschen teilen plötzlich Videos von einer 21 Jahre alten Hetzschrift von Osama Bin Laden. Die britische Tageszeitung »Guardian« nahm das Dokument kurzfristig von ihrer Internetseite, was die Aufmerksamkeit weiter erhöhte.

