Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) ist entsetzt. „Die unsäglichen Äußerungen von Greta Thunberg und ´Fridays For Future International´ zum Terrorangriff auf Israel zerstören das große Vertrauen, das viele, vor allem auch junge Menschen, in die Integrität der Bewegung haben“, sagte sie dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND).

Der Beitrag, der von Hunderttausenden gesehen wurde, behauptet, dass westliche Medien Gehirnwäsche betreiben, um Solidarität mit Israel zu erzeugen. Die Verfasser des Posts bezeichnen die israelische Regierung als „Apartheid-Regime“ und beschuldigen sie des „Genozids“ an der palästinensischen Bevölkerung. Auf X (früher Twitter) erklärte Özbay kürzlich stolz, er habe die Verbreitung des Posts intern „durchgeboxt“.

Wie der „Tagesspiegel“ weiter berichtet, war Özbay schon länger auffällig. Bei einer Klimademonstration in Lützerath habe er eine Jacke mit dem Konterfei der palästinensischen Terroristin Leila Chaled getragen. Frühere Recherchen der „Jüdischen Allgemeinen“ bringen Özbay, dessen toxisches Verhalten mehrere Mitglieder aus der Bewegung trieb, auch direkt mit älteren antisemitischen Posts des inoffiziellen internationalen FFF-Kanals in Verbindung. headtopics.com

Der Fall Özbay zeigt, wie es einem Einzelnen gelingt, seine antisemitische Agenda gegen den Willen der Mehrheit durchzusetzen - und auch, wie dieses Gedankengut von anderen Mitgliedern mitgetragen wird. Denn nach Recherchen der „Jüdischen Allgemeinen“ gab es zwar auch Widerstand gegen die antisemitischen Postings. Die aggressivsten Akteure wie Özbay hätten sich aber stets durchgesetzt.

Hallam, der damals noch die Bewegung „Extinction Rebellion“ anführte, sorgte mit seinen antisemitischen Äußerungen für einen Bruch in der Gruppe. headtopics.com

