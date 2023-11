Greta Thunberg und die Spaltung bei Fridays for Future Deutschland

Greta Thunberg verletzt mit ihren Aussagen ganz viele Menschen, indem sie jüdisches Leid nicht klar benennt. Das verletzt viele Menschen und es ist nicht die Position, die wir als FFF in Deutschland vertreten. Und das haben wir auch klargemacht.Es gibt bei dem, was auf den Social-Media-Kanälen von Fridays for Future International und dem, was von Fridays for Future Deutschland kommuniziert wird, eine große Spaltung mit Blick auf Israel.

Wie gehen Sie damit um?Wir haben eine ganz eindeutige Beschlusslage. Wir stehen als Bewegung gegen jeden Antisemitismus. Wir verurteilen den Terror der Hamas aufs Schärfste. Und wir stehen für den Schutz von jüdischem Leben, hier und überall. Das hat sich in keiner Weise verändert. Dementsprechend ist klar, dass wir Konsequenzen ziehen. Für uns ist klar: Greta spricht nicht für Fridays for Future Deutschland und vertritt nicht unsere Position. Fridays for Future Deutschland steht für sich selbst. Wir haben deshalb Konsequenzen getroffen und internationale Prozesse ausgesetz

NTVDE: Klimaaktivist warnt vor Spaltung der Bewegung nach Vorfall mit Greta ThunbergDer niederländische Klimaaktivist, der Greta Thunberg auf einer Kundgebung in Amsterdam nach deren erneut klarer Parteinahme für Palästina im Gaza-Krieg Kontra gab, warnt vor einer Spaltung der Klimaschutzbewegung.

BILD: Greta Thunberg und ihre radikale Unterstützung für den Kampf gegen IsraelAm Sonntag überließ Klima-Aktivistin Greta Thunberg die Bühne der Palästinenserin Sara Rachdan. Deren Aussagen belegen, wie radikal und antisemitisch Gretas Umfeld mittlerweile ist: Rachdan bejubelt Terror relativiert sogar den Holocaust.

RPONLİNE: Klimaaktivistin Greta Thunberg spaltet die Klimabewegung mit Palästinensertuch Greta Thunberg steigt mit Palästinensertuch auf die Bühne einer Großdemonstration in Amsterdam und skandiert Parolen. Das missfällt auch Teilen ihrer eigenen Bewegung. Sie ergriff erneut offensiv Partei für die Palästinenser und droht mit ihrem kontroversen Engagement die globale Klimabewegung zu spalten.

TAZGEZWİTSCHER: Kritik an Greta Thunberg: „Ab jetzt Israelhasserin“Kritik an Greta Thunberg : „Ab jetzt Israelhasserin“ 👉 Nach einem Auftritt bei einer Klimademo in Amsterdam: Fridays-Initiatorin Greta Thunberg wird vorgeworfen, sie habe sich antisemitisch geäußert. 🔗 Hier lesen

BERLİNERZEİTUNG: Volker Beck: Greta Thunberg ist „ab jetzt hauptberuflich Israelhasserin“GretaThunberg hat mit einem pro-palästinensischen Auftritt erneut Empörung ausgelöst. Volker_Beck, der Präsident der DIGeV_de, spricht vom Ende von FridaysforFuture. Auch deutsche Aktivisten gehen weiter auf Distanz.

ZDFHEUTE: Greta Thunberg muss sich vor Gericht verantworten Greta Thunberg hat sich bei einer Anhörung in London als unschuldig bezeichnet. Sie muss sich wegen Störung der öffentlichen Ordnung verantworten, weil sie den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sein soll. Der eigentliche Prozessbeginn wurde auf den 1. Februar festgelegt.

