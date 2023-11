Greta Thunberg und der Streit um politische Ansichten

Auf der Bühne rangeln Greta Thunberg, Ideengeberin der Klimabewegung, und der niederländische Physiotherapeut Erjan Dam ums Mikrofon. Thunberg hatte über Palästina gesprochen, als Dam auf die Bühne stürmt und ins Mikro ruft: 'Ich bin für eine Klimademonstration hergekommen, nicht für politische Ansichten.' Der 65-Jährige wird mit leichtem Zwang von der Bühne geführt.

Und Thunberg skandiert wieder: 'Keine Klimagerechtigkeit auf besetztem Land!' Greta Thunberg, die schon vor den Staatschefs der Vereinten Nationen in New York gesprochen hat, die als Ikone der Klimabewegung galt, tritt nun mit Palästinensertuch auf. Neben ihr steht eine Frau, die Israel des 'Völkermords' an den Palästinensern bezichtigt. Thunberg sagt, es sei die Pflicht der Klimaschutzbewegung, denen zuzuhören, die unterdrückt würden und 'für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen

:

BILD: Greta Thunberg und ihre radikale Unterstützung für den Kampf gegen IsraelAm Sonntag überließ Klima-Aktivistin Greta Thunberg die Bühne der Palästinenserin Sara Rachdan. Deren Aussagen belegen, wie radikal und antisemitisch Gretas Umfeld mittlerweile ist: Rachdan bejubelt Terror relativiert sogar den Holocaust.

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

RPONLİNE: Klimaaktivistin Greta Thunberg spaltet die Klimabewegung mit Palästinensertuch Greta Thunberg steigt mit Palästinensertuch auf die Bühne einer Großdemonstration in Amsterdam und skandiert Parolen. Das missfällt auch Teilen ihrer eigenen Bewegung. Sie ergriff erneut offensiv Partei für die Palästinenser und droht mit ihrem kontroversen Engagement die globale Klimabewegung zu spalten.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

ZDFHEUTE: Greta Thunberg muss sich vor Gericht verantworten Greta Thunberg hat sich bei einer Anhörung in London als unschuldig bezeichnet. Sie muss sich wegen Störung der öffentlichen Ordnung verantworten, weil sie den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt sein soll. Der eigentliche Prozessbeginn wurde auf den 1. Februar festgelegt.

Herkunft: ZDFheute | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Kritik an Greta Thunberg: „Ab jetzt Israelhasserin“Kritik an Greta Thunberg : „Ab jetzt Israelhasserin“ 👉 Nach einem Auftritt bei einer Klimademo in Amsterdam: Fridays-Initiatorin Greta Thunberg wird vorgeworfen, sie habe sich antisemitisch geäußert. 🔗 Hier lesen

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

BERLİNERZEİTUNG: Volker Beck: Greta Thunberg ist „ab jetzt hauptberuflich Israelhasserin“GretaThunberg hat mit einem pro-palästinensischen Auftritt erneut Empörung ausgelöst. Volker_Beck, der Präsident der DIGeV_de, spricht vom Ende von FridaysforFuture. Auch deutsche Aktivisten gehen weiter auf Distanz.

Herkunft: berlinerzeitung | Weiterlesen »

NTVDE: Klimaaktivist warnt vor Spaltung der Bewegung nach Vorfall mit Greta ThunbergDer niederländische Klimaaktivist, der Greta Thunberg auf einer Kundgebung in Amsterdam nach deren erneut klarer Parteinahme für Palästina im Gaza-Krieg Kontra gab, warnt vor einer Spaltung der Klimaschutzbewegung.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »