Greifvogel mit Sneakern dribbelt Basketball auf Berliner T-Shirt

Ein Greifvogel mit Sneaker n dribbelt einen Basketball, darüber die Aufschrift „ Berlin Spandau“: Das ist auf einem T-Shirt des Berlin er LabelsAlle Shirts (34,95 Euro) und Hoodie s (69,95 Euro) der Bezirke - Kollektion haben im Design eine solche Hommage an die amerikanische Profibasketballliga – ein Tier als Maskottchen und eine Zahl.

Am häufigsten bestellt werde mit Abstand Lokalpatriotische Botschaften auf Shirts und Jutebeuteln mit provokantem Ton – dafür war auch das Label „Muschi Kreuzberg“ mit Sitz am Kottbusser Tor bekannt. Die Marke, die sich seit der Gründung 2008 immer wieder für die Belange von Wohnungslosen einsetzte, druckte Sprüche wie: „Du hast Angst vorm Hermannplatz“ oder „Ich komm aus Muschi du„I-Love-Shirts“ und Fußballtrikots, auch außerhalb des Stadions, erleben derzeit mal wieder ein Revival. Das überrascht nicht, vor rund 15 Jahren waren einen Sommer lang Shirts mit klassischem „I<3“-Aufdruck so beliebt, dass man sie bald auch für Wanne-Eickel und Chemnitz beka

Greifvogel Sneaker Basketball Berlin T-Shirt Hoodie Bezirke Kollektion Maskottchen Lokalpatriotisch Provokant Sprüche

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



berlinerzeitung / 🏆 10. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuköllner Maientage 2024: Wieder kein Volksfest in der HasenheideRummel, Rixdorf, Neue Welt: Die Berliner Hasenheide ist schon lange ein Zentrum Berliner Vergnügungskultur.

Herkunft: berlinerzeitung - 🏆 10. / 74 Weiterlesen »

„Erinnert mich an die Berliner Mauer“: Empörung über Einzäunung am Berliner FlughafenseeInnerhalb weniger Tage hat der Bezirk einen Zaun am Nordufer des beliebten Flughafensees errichten lassen. Offiziell zum Schutz der Natur und der Anwohner. Die wiederum fordern einen Baustopp.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Jennifer Lawrence: Im Frühling 2024 trägt sie statt Sneakern diese bequemen SchuheJennifer Lawrence präsentiert selbst auf dem Weg zum Fitnessstudio ihren einzigartigen Stil. Im Frühling 2024 setzt sie auf diese angesagten Slipper.

Herkunft: VOGUE_Germany - 🏆 122. / 50 Weiterlesen »

Vergrämung mit Greifvogel: Ein Falkner gegen SaatkrähenSie sind laut und machen Dreck: Saatkrähenkolonien sind an vielen Orten ein Problem. Nicht mehr in den Gemeinden Puchheim, Gröbenzell und Umgebung. Dank Leo Mandlsperger. Wie er es schafft, Menschen und Krähen zu ihrem Recht kommen zu lassen.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

– Twitch-Millionär erklärt, warum er lieber neue T-Shirts kaufte, als sie zu waschenxQc, der ehemalige Top-Streamer von Twitch, gibt zu, T-Shirts früher einfach im Hundertgerpack gekauft zu haben, statt zu waschen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Von der Plantage zur Filiale: Die Reise des 3-Euro-Shirts von KiKSieben Wochen sind die Billig-Shirts des Textildiscounter KiK von Bangladesch nach Deutschland unterwegs. BILD zeichnet die Route per Schiff, Zug, Lkw nach.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »