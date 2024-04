Greifswalder FC erleidet Rückschlag gegen FC Hansa Rostock II

Die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen die U 23 des FC Hansa Rostock ist für den Greifswalder FC zum Rückschlag mutiert. Schon früh lag der Spitzenreiter hinten gegen das Schlusslicht , das mit Sarpreet Singh einen am Samstag starken Taktgeber aus der Zweitliga-Mannschaft an Bord hatte.Erster gegen Letzter - die Favoritenrolle zwischen dem Greifswalder FC und dem FC Hansa Rostock II war am Samstag klar verteilt.

Doch die Kogge-Reserve bekam mit Rossipal, Ruschke und Singh prominente Verstärkung aus dem Zweitliga-Kader. Der GFC startete zunächst mit viel Schwung, eine flache Hereingabe von Schmedemann rollte in der 3. Minute unberührt in Richtung langen Pfosten und ging nur knapp daneben. Mit der ersten Torannäherung ging der Underdog in der 9. Minute in Führung. Singh schlug von links einen Freistoß in den Strafraum, Schmedemann rutschte der Ball beim Klärungsversuch über den Fuß und flog in die eigene Masche

Greifswalder FC FC Hansa Rostock II Fußball Rückschlag Spitzenreiter Schlusslicht Sarpreet Singh

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



kicker_BL / 🏆 117. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hansa Rostock II : | 28. Spieltag | Regionalliga Nordost 2023/24Infos, Statistik und Bilanz zum Spiel Greifswalder FC - Hansa Rostock II

Herkunft: kicker_BL - 🏆 117. / 51 Weiterlesen »

Hertha BSC gewinnt gegen SC Paderborn nach zwei Rückständen - Hansa Rostock siegt gegen Wehen WiesbadenHertha BSC hat in der 2. Bundesliga nach zwei Rückstanden noch 3:2 beim SC Paderborn gewonnen. Hansa Rostock bezwang derweil Wehen Wiesbaden mit 3:1.

Herkunft: Eurosport_DE - 🏆 89. / 52 Weiterlesen »

Hansa Rostock gewinnt gegen Wehen WiesbadenAm 28. Spieltag der 2. Bundesliga gewinnt der FC Hansa Rostock im Ostseestadion gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1. Hansa Rostock sammelt wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Hansa Rostock gewinnt Kellerduell gegen Wehen WiesbadenDer FC Hansa Rostock gewinnt das Kellerduell gegen den SV Wehen Wiesbaden mit 3:1 und wahrt damit die Chance auf den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga.

Herkunft: mz_de - 🏆 115. / 51 Weiterlesen »

Hansa schöpft Hoffnung: Rostock gewinnt Kellerduell gegen WiesbadenIm engen Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga hat Hansa Rostock einen wichtigen Heimsieg gegen Wehen Wiesbaden eingefahren.

Herkunft: sportschau - 🏆 4. / 86 Weiterlesen »

Hansa Rostock erkämpft Sieg gegen Wehen Wiesbaden28.Spieltag, 05.04.2024 18:30 Uhr, Fußball, Männer, 2. Bundesliga, 2023-2024, Hansa Rostock : Wehen Wiesb.

Herkunft: ndr - 🏆 68. / 61 Weiterlesen »