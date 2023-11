Greenlight Capital verwaltet Vermögen in Höhe von 1,76 Milliarden US-Dollar. Anteil an Gold-ETF ausgebaut. Warnung vor geopolitischen Unruhen. David Einhorn verwaltet milliardenschweres Portfolio. Professionelle Anleger, deren verwaltetes Vermögen den Wert von 100 Millionen US-Dollar übersteigt, sind verpflichtet, der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) vierteljährlich Bericht über ihre Beteiligungen zu erstatten.

Dazu gehört auch der Hedgefonds Greenlight Capital von Starinvestor David Einhorn. Im öffentlich einsehbaren 13F-Formular ist vermerkt, wie viel das Depot des Unternehmers wert ist. Im dritten Quartal belief sich der Portfoliowert auf 1,76 Milliarden US-Dollar. Zu den Top-Aktien in Einhorns Fonds zählten Brighthouse Financial, CONSOL Energy und Green Brick Partners. Beteiligung an Gold-ETF stark erhöht. Doch nicht nur auf zahlreichen Unternehmensanteilen saß Einhorn im vergangenen Jahresviertel. Die sechstgrößte Position im Depot nahm zum Stichtag der Gold-ETF SPDR Gold Shares (GLD) ein





