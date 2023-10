Green ebnet den Weg: Fürth siegt deutlich gegen Osnabrück

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Heimspiel gegen den VfL Osnabrück auch in der Höhe verdient mit 4:0 für sich entschieden. Von den Gästen kam über 90 Minuten viel zu wenig.für zwei Veränderungen in der Startelf. In der Abwehr begann Jung für Dietz (Bank), im Doppelsturm startete Sieb anstelle von Abiama (Bank) neben Lemperle.Die Fürther übernahmen von Beginn an die Kontrolle und ließen Osnabrück überhaupt nicht zum Zug kommen.

Danach passierte nichts mehr, die Spielvereinigung fuhr einen deutlichen und zu keinem Zeitpunkt des Spiels gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein Osnabrück ein, das in dieser Form völlig zurecht auf einem Abstiegsplatz steht und nicht von der Stelle kommt.Fürth gastiert am kommenden Dienstag (18 Uhr) zur 2. Pokalrunde beim FC 08 Homburg. Osnabrück empfängt am Samstag (13 Uhr) in der Liga Kiel.

Weiterlesen:

kicker_BL »

| SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück : | 11. SpieltagAufstellung und Formation zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth vor Osnabrück: Niko Gießelmann fehlt länger als erwartetFürth - Am Freitag will das Kleeblatt einem Heimsieg gegen Osnabrück in der Tabelle wieder nach oben klettern. Zwei potenzielle Linksverteidiger können dabei nicht mithelfen - Niko Gießelmann fällt sogar länger aus als erwartet. Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück : | 11. SpieltagLiveticker mit allen Spielereignissen, Toren und Statistiken zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück live: FußballHolen Sie sich die neuesten Fußball Updates auf Eurosport. Verfolgen Sie SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück live am 27/10/2023. Ergebnisse, Statistiken und Kommentare in Echtzeit. Weiterlesen ⮕

VfL Osnabrück geht in Fürth unter: Ein Auftritt, der Angst macht11.Spieltag, 27.10.2023 18:30 Uhr, Fußball, Männer, 2. Bundesliga, 2023-2024, Greuther Fürth : VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

2. Bundesliga: Heimstarke Fürther dominieren VfL OsnabrückFürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat ihre Heimstärke auch gegen den VfL Osnabrück nachgewiesen. Die dominanten Franken gewannen in der 2. Weiterlesen ⮕