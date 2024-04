Green Bitcoin wird an der dezentralen Kryptobörse Uniswap gelistet

Bereits am Donnerstag, dem 4. April um 13 Uhr UTC, wird die nachhaltige Bitcoin-Alternative Green Bitcoin mit dem Ticker GBTC an der dezentralen Kryptobörse Uniswap gelistet. Wenige Tage danach ist jedoch noch eine weitere Notierung an einem zentralen Handelsplatz geplant, die weitere Liquidität in den neuen Coin pumpen könnte. Zuvor konnte Green Bitcoin im Vorverkauf innerhalb nur eines Monats eine Summe von 9,6 Mio. USD erzielen.

Das neuartige Konzept des Predict-to-Earn-Stakings ist auch als gamifiziertes Green Staking bekannt und soll nun durch die Listung an Uniswap einer größeren Zielgruppe vorgestellt werden. Darauffolgend, am 10. April, werden weitere Details zur Listung an der zentralen Kryptobörse veröffentlicht. Bisher gibt es jedoch nur wenige Informationen darüber. Fest steht allerdings, dass es am 11. April erfolgen wird. Kurze Zeit später, am 18. April, wird es ein wichtiges Update zum Gamifizierungsprotokoll geben

