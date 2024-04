Green Bay Packers entlassen Aaron Jones überraschend

Die Green Bay Packers haben in der Free Agency einige richtungsweisende Deals eingetütet. Running Back Aaron Jones musste das Team allerdings verlassen - sehr zur Überraschung von Head Coach Matt LaFleur. Bereits in den ersten Stunden der Free Agency wirbelten die Green Bay Packers den Markt auf.

Running Back Josh Jacobs, der zuvor für die Las Vegas Raiders auflief und zu den besten Spielern auf seiner Position zählt, unterschrieb einen Vierjahres-Vertrag, der ihm bis zu 48 Millionen US-Dollar in die Kassen spülen kann. Im gleichen Atemzug wurde der langjährige Starter Aaron Jones entlassen. Laut"Pro Football Talk", weil er keine Gehaltskürzung in Kauf nehmen wollte, um bei den Packers zu bleiben. Für Head Coach Matt LaFleur überschlugen sich die Ereignisse in den ersten Tagen der Free Agency. Gegenüber dem"Wisconsin State Journal" sagte er:"Ich war überrascht von den Neuigkeiten mit Aaron Jones. Mir war nicht klar, wie alles ablaufen würde, ich war nicht in alle Details involvier

