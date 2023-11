Gray Zone Warfare: Neuer Taktik-Shooter mit realistischem Gameplay

Zu sehen, doch das Gezeigte lässt vielen Shooter-Fans schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Denn der Taktik-Shooter, der auf sehr viel Realismus setzen will, erinnert unter anderem auch an das äußerst beliebte Operation Flashpoint vom Arma-Entwickler Bohemia Interactive. Was wissen wir über Gray Zone Warfare? Der gerade frisch angekündigte Shooter zeigte bisher nur einen kurzen Trailer, der das fiktive südostasiatische Dschungelgebiet zeigt, in dem unsere Söldnertrupps operieren werden

. Die Grafik sieht stellenweise schon einmal ziemlich beeindruckend aus: Squadbasiertes Gameplay: In Gray Zone Warfare seid ihr meist in einer kleinen Gruppe unterwegs. Zwar könnt ihr auch alleine spielen, habt es dann aber wahrscheinlich deutlich schwerer. Was genau eure Ziele bei dem Shooter sind, wurde noch nicht erklärt. Wahrscheinlich werdet ihr Aufgaben erledigen und anschließend wieder sicher extrahieren müssen. Ihr erkundet ein 42 Quadratkilometer großes Gebiet der fiktiven ostasiatischen Republik Lamang. Die Welt soll persistent sein, und sich auch in eurer Abwesenheit verändern. Sie besteht aus dichtem Dschungel, offenerem Gelände und bebauten Gebieten: Mitunter bewegen wir uns wohl auch über offenere Flächen wie die hier zu sehenden Felder. Die möglichst realistische Simulation eines Kampfeinsatzes steht für die Entwickler wohl an erster Stelle. So verfügt ihr etwa nicht über einen klassischen Lebensbalke

:

