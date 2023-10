Grasbahn-EM: Appleton ist Champion!

und drei Deutsche vorne dabei. Tebbe verlor in seinen beiden letzten Vorläufen an Boden auf die Spitze, so dass es nur fürs B-Finale reichte, in dem er Fünfter wurde und damit aussschied.

Smolinski und Speiser waren beide mit 17 Punkten direkt fürs A-Finale qualifiziert. Dort mussten sie gegen die Engländer (18 Punkte) und Paul Hurry (15 Punkte) antreten. Über das B-Finale qualifizierten sich noch Theo Pijper (14 Punkte) und Jannick de Jong (12 Punkte) für die letzen zwei Final-Plätze.

Im Finale stürzte Hurry und war somit aus dem Rennen. Den Re-Run gewann sein Landsmann Appleton vor Pijper, Smolinski, Speiser und de Jong.Einen ausführlichen Bericht zum EM-Finale sowie allen weiteren Bahnsport-Veranstaltungen an diesem Wochenende finden Sie in Ausgabe 33 der Wochenzeitschrift SPEEDWEEK – ab 10. August für 2 Euro im Handel!​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. headtopics.com

