Grand Prix von Mexiko: Max Verstappen im Training vorne - dicke Überraschung durch Alexander Albon

Weltmeister Max Verstappen hat einen vielversprechenden Start in das Rennwochenende von Mexiko erwischt. Der Red-Bull-Star setzte im 1. Freien Training in 1:19,718 Minuten die Bestzeit und akklimatisierte sich schnell an die Höhenluft im stimmungsvollen Autódromo Hermanos Rodríguez. Auf der noch staubigen Strecke hatte Verstappen knapp eine Zehntelsekunde Vorsprung auf Alexander Albon im Williams.

Der französische Formel-2-Spitzenreiter Theo Pourchaire konnte aufgrund technischer Probleme an seinem Alfa Romeo keine gewertete Runde fahren.

