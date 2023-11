Grand Prix von Las Vegas: Verstappen lobt neuen Rundkurs

Der Grand Prix von Las Vegas bot am Wochenende zahlreiche Geschichten: Fliegende Gullydeckel, rausgeschmissene Fans und jede Menge Spektakel. Für das Happy End in der Stadt der Sünde sorgte aber wohl die Versöhnung zwischen Max Verstappen und dem neuen Rundkurs. Selbst der kritische Niederländer konnte sich nach seinem Sieg eine kleine Lobeshymne nicht verkneifen. Die Lehren aus Las Vegas.

winkte der dreimalige Weltmeister angesichts der aufgeblasenen Inszenierung in Las Vegas ab Die ersten Sessions des Grand Prix waren gefundenes Fressen für die Kritiker um Dominator Verstappen, denn außer Show war in der Stadt der Sünde zunächst nichts zu sehen. Umso imposanter erschien schließlich die Entscheidung im Qualifying, das Chaos im Rennen rundete das Wochenende letztlich perfekt ab - und ließ den neuen Veranstalter auch in den Augen von Verstappen vom Bösewicht zum Helden aufsteigen.Der Gastgeber ausnahmsweise zuerst, denn er war in dieser Geschichte Held und Bösewicht in eine





