GP-Stars in den USA chancenlos

Unter dem Dach der Grand Arena in der Nähe von Los Angeles konnte sich Billy Janniro (32) im rein amerikanischen Finale gegen den zweifachen Weltmeister Greg Hancock (42), Ricky Wells (21) und Ex-Weltmeister Billy Hamill (42) durchsetzen.

Von den Fahrern aus Übersee kamen lediglich die beiden Engländer Scott Nicholls (34) und Edward Kennett (26) sowie der zweifache GP-Sieger Antonio Lindbäck (27) auf der 200-Meter-Piste ins Halbfinale. Besonders Lindbäck begeisterte die 5000 Fans in der ausverkauften Halle mit spektakulären Manövern, welche im Halbfinale nach Bodenkontakt endeten.

Ex-Weltmeister Tomasz Gollob (41) hatte seine Schwierigkeiten mit der anspruchsvollen und für europäische Verhältnisse extrem kurzen Bahn und erzielte nur einen Punkt. Nicht viel besser lief es für GP-Star Fredrik Lindgren (27) sowie Junioren-Vizeweltmeister Maciej Janowski (21), die keine Chance hatten, einen Semifinal-Platz zu ergattern. headtopics.com

«Die Bahn war für uns alle nicht einfach, aber es war geil, die ganzen Europäer auf unserem heimischen Boden fahren zu sehen», twitterte Greg Hancock. «Danke Jungs, und kommt wieder!» Seit 1988 gab es kein Rennen in den Staaten mit einem ähnlich hochkarätigen Feld, wie bei dem von Monster Energy unterstütztem Rennen, das auch im nächsten Jahr wieder ausgetragen werden soll. Monster will den Speedway-Sport in den USA wieder populärer machen und plant unter anderem auch eine Junior-Speedwaybahn zu bauen, ummehr Kids an den Gasgriff zu locken.

Das Rennen ist einer der Bausteine im Konzept des Energydrink-Herstellers, um den im Jahr 2014 anvisierten ersten US-Grand-Prix Wirklichkeit werden zu lassen.2. Billy Janniro (USA) 126. Billy Hamill (USA) 1010. Hans Andersen (DK) 7 14. Maciej Janowski (PL) 3 18. Rocco Scopellite (USA) 11. Janniro. 2. Hancock. 3. Nicholls. 4. Lindbäck. headtopics.com

