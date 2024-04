Gouverneur der Arktisregion Murmansk bei Messerangriff schwer verletzt

Im Nordwesten Russland s hat ein unbekannter Angreifer den Gouverneur der Arktisregion Murmansk in den Bauch gestochen. Der ranghohe Politiker, der 45 Jahre alte Andrej Tschibis, wurde bei dem Angriff laut Behördenangaben schwer verletzt. Er sei im Krankenhaus notoperiert worden und in einem schwierigen Zustand, sagte der behandelnde Arzt.

Der mutmaßliche Täter sei bei seiner Festnahme durch Sicherheitskräfte verletzt worden und erhalte ebenfalls medizinische Hilfe, teilte das russische Ermittlungskomitee in der Nacht zum Freitag mit. Die Hintergründe des Angriffs würden untersucht.Tschibis hatte sich den Ermittlern zufolge in der Stadt Apatity auf der Halbinsel Kola, südlich der nördlichen Hafenstadt Murmansk, mit Bürgerinnen und Bürgern zu einem Gespräch getroffen. Als er das Rathaus verließ, sei er von einem Bewohner mit dem Messer angegriffen worden. Um die Motive für das Verbrechen aufzuklären, würden Augenzeugen befragt, hieß e

Russland Arktisregion Murmansk Gouverneur Messerangriff

