Google testet Entfernung von Links zu kalifornischen Presseorganen

Google erhöht den Druck im Kampf gegen ein geplantes Gesetz in Kalifornien und will in dem US-Bundesstaat für "einen kleinen Prozentsatz" der Nutzer und Nutzerinnen keine kalifornischen Presseorgane mehr verlinken. Es handle sich um einen Test , um mögliche Konsequenzen des California Journalism Preservation Acts zu überprüfen, der dort vorbereitet wird.

Die unverhohlenen Drohungen sind in Kaliforniens Politik nicht gut angekommen, Senatspräsident Mike McGuire spricht laut dem San Francisco Chronicle von einem "Machtmissbrauch", der eine "außerordentliche Hybris" zeige. Das Vorgehen von Google erinnert an Kanada und Australien, wo ähnliche Gesetze bereits verabschiedet wurden.

