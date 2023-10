Google Maps Update: Tempolimit-Anzeige jetzt auch in Deutschland

Die wohl beliebteste Alternative zum klassischen Navigationsgerät im Auto ist das Smartphone. Hier wiederum zählt Google Maps als auf Android-Handys vorinstallierte App zu den Marktführern.

Hier will Google Maps endlich Abhilfe schaffen, denn das Update soll während der Navigation auch die aktuell gültige Geschwindigkeitsbegrenzung anzeigen. Bisher wurde in der Ecke unten links nur die derzeit gefahrene Geschwindigkeit angezeigt.

Die Tempolimit-Anzeige gibt es unter anderem in den Niederlanden bereits seit einigen Jahren - bald kommen auch deutsche Straßen dazu. (Quelle: Google) Problematisch sieht das Unternehmen allerdings die laufende Aktualisierung dieser Daten an, schließlich könnten beispielsweise Baustellen das Tempolimit ändern. Hier soll unter anderem KI-gestützte Analyse helfen.Apropos KI: Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz hält auch in Google Maps weiter Einzug. Insgesamt vier neue Features sollen zusammen mit der Tempolimit-Anzeige im kommenden Update integriert werden. headtopics.com

Allerdings startet Immersive View nur in ausgewählten Städten wie Paris, Barcelona, New York oder Florenz. In Deutschland sind hingegen bislang nur einzelne Teilorte, etwa der Münchener Marienplatz in Immersive View zu finden.Das Flaggschiff von Google wurde mit bis zu 7 Jahren Software-Update Support angekündigt. Highlights sind das hellere Display und die kompaktere Form.An der Hardware ändert sich beim Pro wenig.

Als Beispiel führt Google hier »Latte-Art mit Tieren« an, über das ihr in Google Maps zunächst die passenden Bilder sowie Cafés in der Nähe angezeigt bekommen sollt, welche zu der Suche passen.

