Google Chrome: Der schnelle und anpassbare Browser

Der Download von Google Chrome für Windows installiert den kostenlosen Browser, der mit Erweiterungen, Themes und Apps vielseitig angepasst werden kann. Google stellt unter dem Namen Chrome schon seit September 2008 seinen eigenen Browser bereit. Mittlerweile ist Chrome neben Windows-Systemen auch unter Linux, Mac OS, Android und iOS verfügbar. Hier kann die aktuelle Version für Windows heruntergeladen werden.

Chrome Browser Chrome: Das ist neu Mit dem Update auf Chrome 119 schießt Google eine Reihe von Sicherheitslücken und verbessert zudem die Leistung des Browsers weiter. Auch in den Entwicklertools gibt es Neuerungen wie eine Funktion zum Testen Web-Apps auf verschiedenen Geräten. Version 119.0.6045.159/.160 enthält außerdem vier Sicherheitsfixes. Details lassen sich wie gewohnt dem offiziellen Changelog entnehmen. Hauptargument Geschwindigkeit Eines der wichtigsten Argumente im Kampf um Browser-Nutzer ist die Surfgeschwindigkei

:

NTVDE: Autobranche vor Herkulesaufgabe: Der Stellenabbau bei VW und Conti ist nur der AnfangDie Elektromobilität gewinnt immer mehr an Fahrt. Zigtausende Arbeitsplätze in der deutschen Autoindustrie dürften in der Folge entfallen. Die Hersteller könnten so laut Experten zur Konkurrenz aus dem Ausland aufholen - aber nur unter einer 'Überlebensbedingung'.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

BUNTE: Das Sommerhaus der Stars: Verdiente Sieger – wenn auch nicht die der HerzenDrei Spiele stehen in der letzten Folge von 'Das Sommerhaus der Stars' an. In allen drei gibt es Kämpfe auf Augenhöhe. Doch nur ein Paar kann gewinnen.

Herkunft: BUNTE | Weiterlesen »

BILD: Der Zaun, der an den 7. Oktober erinnertIch war heute im Gazastreifen. Als wir durch den Zaun fuhren, musste ich daran denken, wer genau vor einem Monat von der anderen Seite einfiel. In Beit Hanun steht kein Haus mehr, immer wieder Gewehrfeuer. Bericht: - morgen ab 7.00 welt TV

Herkunft: BILD | Weiterlesen »

TAZGEZWİTSCHER: Befreiung der Hamas-Geiseln: Ein Ding der Möglichkeit?In einem Interview deutet Israels Premierminister Netanjahu ein Abkommen über die Freilassung der Geiseln an. Welche Deals wären denkbar? Neue Klagemauer: Die Forderung einer schnellen Geiselbefreiung prägen auch Israels Straßenbild

Herkunft: tazgezwitscher | Weiterlesen »

AERZTEZEİTUNG: Gesundheitliche Folgen der Klimakrise: Zahl der Hitzetoten steigt drastischFachleute warnen vor den gesundheitlichen Folgen der Klimakrise. Selbst bei einem begrenzten Anstieg der Durchschnittstemperatur würde die Zahl der Hitzetoten stark steigen. Besonders gefährdet sind Kleinkinder und ältere Menschen.

Herkunft: aerztezeitung | Weiterlesen »

FİNANZENNET: Auf der Überholspur: Trotz schrumpfender Gewinne ist NASDAQ-Titel Tesla der Konkurrenz noch immer vorausMit seinem Ergebnisbericht für das dritte Quartal sorgte der US-Elektroautobauer Tesla kürzlich für Enttäuschung. Sorgen müssten sich Anleger jedoch nicht machen, sagen Experten, denn der Musk-Konzern kann die Konkurrenz nach wie vor hinter sich lassen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »