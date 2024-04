Golf mit überhöhter Geschwindigkeit in Berlin gestoppt

Der uniformierten Besatzung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei fiel in der vergangenen Nacht ein Golf mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen und Angaben bemerkten die Beamten den Golf gegen 23.20 Uhr beim Befahren der Hermannstraße in Richtung Rollbergstraße. Sie wendeten ihr Einsatzfahrzeug, da der Golf in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Als die Insassen des Golfs den Polizeiwagen bemerkten, beschleunigte der Golffahrer stark und bog nach links in die Selchower Straße ab. Trotz Einsatz von Blaulicht und Martinshorn riss zwischenzeitlich der Sichtkontakt zum flüchtenden Fahrzeug ab. Auf dem Columbiadamm konnten die Beamten den Golf mit seinen vier Insassen stoppen und den Wagen sowie seinen 25-jährigen Fahrer überprüfen und durchsuchen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Personen vor Ort entlasse

