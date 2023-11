Goldpreis: US-Arbeitsmarktdaten ante portas

40 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 6,20 auf 1.993,70 Dollar pro Feinunze.Rohöl: Rebound nach AbsackerDas am gestrigen Mittwoch von der US-Energiebehörde EIA geringer als erwartet ausgefallene Lagerplus von 774.000 Barrel bei Rohöl verhalf dem fossilen Energieträger zu einer signifikanten Erholung.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: Goldpreis: Hochspannung vor Fed-SitzungDie für 19.00 Uhr anberaumte Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed sorgt für erhöhte Spannung. Im Vorfeld zeigt sich der Goldpreis etwas schwächer.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Dax vor der Fed höher erwaret - Ausbruch auf der OberseiteDer Dax konnte sich am Dienstag aufgrund einer nachlassenden Inflation sowie Kursgewinnen von BASF und Qiagen weiter stabilisieren. Den Handelstag beendete er bei 15.810 Zählern - unterm Strich ein Plus

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

WESERKURIER: TuSG Ritterhude bleibt das Maß der Dinge in der Tischtennis-Verbandsliga der DamenDie TuSG Ritterhude bleibt in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen weiterhin das Maß der Dinge und darf von der Herbstmeisterschaft träumen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen ⮕

MEINMMO: Woche 11 der Saison der Hexe und Festival der VerlorenenDie Woche 11 der Saison der Hexe und das Festival der Verlorenen stehen bevor. Erfahrt, was euch in den nächsten 7 Tagen erwartet und welche Belohnungen es gibt. Außerdem gibt es die Mission 'Mühe und Ärger' zu erfüllen.

Herkunft: MeinMMO | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Farbanschlag der „Letzten Generation“ : Beseitigung der Farbe an der Weltzeituhr in Berlin kostet 14.000 EuroDie Beseitigung der Farbe an der Berliner Weltzeituhr am Alexanderplatz war mit einigem Aufwand verbunden - und mit einigen Kosten. Die Mechanik der Uhr ist aber unbeschädigt.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕

TAGESSPIEGEL: Die zentralen Aussagen der Grünenspitze zur Migration: Der Vorschlag der GrünenEinen „demokratischen Grundkonsens in der Migrationspolitik“ fordern Grünen-Chefin Lang und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Doch die Union reagiert ablehnend.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen ⮕