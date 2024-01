Goldpreis steigt und beeinflusst den Aktienmarkt

Eine „alte Investoren-Regel“ besagt, ein wenig Gold gehört in jedes gut aufgestellte Anlegerdepot. Manchmal jedoch, wenn das Umfeld passt, darf es auch etwas mehr sein.

Wenn es etwas mehr sein soll, da hat man die Wahl, entweder den Anteil von Gold im Gesamtdepot zu erhöhen oder noch besser, die Sache mit einem Hebel anzugehen, indem man ganz gezielt nicht auf das Edelmetall selbst, sondern auf diejenigen setzt, die es kostengünstig fördern, sprich Minenaktien! Derzeit befinden wir uns in einer Phase, die für „etwas mehr Gold“ geeignet ist. Der Goldpreis wurde im Jahresverlauf aufgrund seines Anstiegs in 2023 zu einer ernsthaften Konkurrenz für den schwächelnden Aktienmarkt. Und das kommt nicht von Ungefähr. Die momentane Kombination aus noch zu stark steigenden Preisen und vermutlich noch länger hoch bleibende Zinsen üben Druck auf die Wirtschaft aus. Das bremst erstens die Unternehmensgewinne als entscheidende Triebfeder eines prosperierenden Aktienmarkts und zweitens sorgen sich mehr Menschen um ihre Zukunft. Beides bietet Gold einen guten Nährboden





