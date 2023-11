Goldpreis gibt trotz hawkisher Kommentare der Fed nach

Für den Goldpreis ging es heute im bisherigen Handel leicht nach unten. Unter dem Strich dürfte das gelbe Edelmetall die Handelswoche trotz einiger hawkisher Kommentare von Fed-Vertretern im Minus abschließen. Die Märkte hatten ihre Hoffnungen auf eine Pause bei weiteren Zinserhöhungen überdacht. Auch die rückläufige Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der nachlassenden Besorgnis über den Krieg zwischen Israel und der Hamas hielt den Appetit auf Gold weitgehend in Grenzen.

Nach einem Preissprung von 10 % im Oktober wurde der Goldpreis Anfang November von starken Gewinnmitnahmen getroffen, die das gelbe Edelmetall in dieser Woche auf ein 3-Wochen-Tief gedrückt haben. Die Preise bewegen sich jedoch weiterhin um die mittlere 1.900-Dollar-Marke

:

INVESTİNGDE: US-Inflationsdaten und Fed-Kommentare im Fokus der MärkteIn der kommenden Woche werden die Märkte mit Spannung auf die US-Inflationsdaten und die Kommentare mehrerer Fed-Vertreter warten, von denen sich die Anleger endlich Klarheit über die künftige Zinsentwicklung erhoffen.

