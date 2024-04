Goldpreis erreicht neues Rekordhoch

Investing.com - Die goldenen Zeiten für Goldanleger scheinen kein Ende zu nehmen, glaubt man den Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs . In einer aktuellen Mitteilung erklärt das renommierte US-Bankhaus, dass sich das gelbe Edelmetall derzeit in einem"unerschütterlichen Bullenmarkt " befinde. Mit dieser Prognose hebt Goldman Sachs nicht nur die Stimmung der Goldinvestoren, sondern gibt auch einen klaren Hinweis auf die zukünftige Richtung des Goldpreis es.

Was treibt diesen Anstieg? Ein wesentlicher Faktor war zweifellos der jüngste Drohnen- und Raketenangriff des Iran auf Israel. Diese Eskalation in der ohnehin angespannten Region hat nicht nur die geopolitischen Spannungen erhöht, sondern auch die Angst vor einem größeren Konflikt im Nahen Osten geschürt, in den auch die USA hineingezogen werden könnten.

Sie weisen darauf hin, dass der Großteil dieses Anstiegs seit Mitte 2022 durch neue, zusätzliche Faktoren getrieben wurde, darunter eine deutliche Beschleunigung der Goldakkumulation durch die Zentralbanken der Schwellenländer und verstärkte Käufe des asiatischen Einzelhandels. Angesichts dieser Entwicklungen hat Goldman Sachs sein Preisziel für Gold bis zum Jahresende angehoben. Statt der bisher prognostizierten 2.300 Dollar je Feinunze erwartet die Bank nun einen Preis von 2.700 Dollar pro Feinunze.Bereit für eine Revolution in Ihrer Aktienauswahl? Schluss mit mühsamer Recherche und unsicheren Entscheidungen! Tauchen Sie ein in die Welt von ProPicks - unserem KI-gestützten Tool, das für Sie über 80 Top-Aktien jeden Monat auswählt.

Gold Goldpreis Rekordhoch Bullenmarkt Goldman Sachs Iran Israel

