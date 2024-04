Goldpreis erreicht neuen Rekordstand

Seit Anfang März erlebt Gold einen Höhenflug . Jeden Tag gibt es einen neuen Preisrekord . Die Nachfrage ist auf dem höchsten Stand. Der Rekordlauf des Gold preises geht ungebremst weiter. In der Nacht stieg das Edelmetall in London zeitweise bis auf 2304 US-Dollar (2133 Euro) je Feinunze (rund 31,1 Gramm). Rückenwind liefert weiterhin die Aussicht auf Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in diesem Jahr.

Fed-Chef Jerome Powell hatte bekräftigt, dass die US-Notenbank „irgendwann in diesem Jahr“ mit der Senkung der Leitzinsen beginnen dürfte. Niedrigere Zinssätze sind im Allgemeinen positiv für Edelmetalle, die keine Zinsen abwerfen.Gold erlebt seit Anfang März einen Höhenflug und hat in dieser Woche bisher jeden Tag einen Preisrekord aufgestellt. Die Anleger wetten darauf, dass der Goldpreis von der bevorstehenden Zinswende der Fed profitieren wir

