Goldpreis erreicht 17. Rekordhoch in diesem Jahr

📆 15.04.2024 08:00:00

Goldpreis,Rekordhoch,Geopolitische Spannungen

Der Goldpreis hat am Freitag sein 17. Rekordhoch in diesem Jahr erreicht und die Marke von 2.400 USD überschritten. Die Auswirkungen der geopolitischen Spannungen werden stärker bewertet als der jüngste Zinsanstieg. Die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold hat ebenfalls den Preis beeinflusst. Welche Einflüsse werden künftig überwiegen und wie investiert man am besten in das Edelmetall?