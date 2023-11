GOLDMAN SACHS stuft Orsted auf 'Buy'

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft Siemens Energy auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy auf 'Buy' mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Einen in den Medien kolportierten Verkauf der

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft ENEL auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Enel-Aktie auf der 'Conviction Buy List' mit einem Kursziel von 8,35 Euro belassen. Analyst Alberto Gandolfi erhöhte seine Prognosen

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft VODAFONE auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vodafone auf 'Buy' mit einem Kursziel von 115 Pence belassen. Mit einem Verkauf ihrer spanischen Beteiligung an

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft Stellantis auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen zum dritten Quartal auf 'Buy' mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Umsatz liege um

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat BP nach Quartalszahlen auf 'Buy' mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Wegen eines schwachen Gashandelsgeschäfts habe der Öl-

FN_NACHRICHTEN: GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Buy'NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Teamviewer nach Quartalszahlen auf 'Buy' mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des

