Goldman Sachs: Kanadische Ölwerte sind einen Blick wert

Ölwerte sind aktuell bei Anlegern nicht allzu beliebt, doch dafür lauern in dem Sektor niedrige Bewertungen und teilweise attraktive Dividendenrenditen. Diese Titel sind jetzt laut Goldman Sachs einen Blick wert: Öl wird seit Jahren als eine sterbende Branche betrachtet, in die viele Anleger nur ungern oder überhaupt nicht investieren. Doch genau darum gibt es in diesem Sektor jetzt spannende Aktien zu niedrigen Bewertungen.Dieser Meinung ist auch Goldman Sachs Analyst Neil Mehta, der in einem CNBC-Interview sehr positiv über die Branche sprach. Besonders positiv zeigte er sich gegenüber kanadischen Ölwerten. Von ihm hieß es: „Wenn wir unsere langfristige Ölnachfragemodellierung durchführen, sehen wir in diesem Jahrzehnt keinen Höhepunkt. Wir glauben, dass dieser Höhepunkt irgendwann im nächsten Jahrzehnt erreicht wird. Wir glauben, dass der Markt Unternehmen mit einer großen Lagerbestandstiefe besser wertschätzen muss, und kanadische Ölwerte verfügen darüber

