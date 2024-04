Goldman Sachs bestätigt Kaufempfehlung für Delivery Hero

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Delivery Hero auf"Buy" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Sie habe aufgrund von Währungseffekten und der jüngsten Geschäftstrends geringfügige Änderungen an ihren Schätzungen für den Essenslieferdienst vorgenommen, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Montag vorliegenden Studie.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 18:02 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten VerbreitungEQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs.

Goldman Sachs Delivery Hero Kaufempfehlung Kursziel Währungseffekte Geschäftstrends

