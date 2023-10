Goldene Hochzeit seiner Eltern weckt Gefühle

Goldene Hochzeit seiner Eltern weckt GefühleOliver Pocher stellt traurige Ehe-Rechnung für sich aufOliver Pochers (45) Eltern feiern ihre goldene Hochzeit. So sehr sich der Comedian darüber freut, so bitter fällt auch sein persönliches Ehe-Fazit aus. Wie viel Mitgefühl Ollis prominente Freunde gerade mit ihm haben, erzählen sie im Video oben.

Wie sehr der sonst so lustige und schlagfertige Comedian unter dem Ehe-Aus mit Amira leidet, zeigt Olli auch im RTL-Interview. Auf die Frage, wie es ihm aktuell gehe, antwortet er wortkarg:Mehr möchte er zur Trennung und den

Die perfekte Hochzeit? Tradition, Geschäft und große GefühleDer Film von Manuel Möglich beleuchtet die Inszenierung und Bedeutung einer Hochzeit als Groß-Event. Zwischen Business und Romantik, zwischen großen Gefühlen und großem Geschäft. Weiterlesen ⮕

Oliver Pocher traurig über Trennung bei Goldener Hochzeit seiner ElternDie Goldene Hochzeit seiner Eltern wird für Oliver Pocher kurz nach der Trennung von Ehe frau Amira zur Achterbahn der Gefühle. Der Comedian filmt sich auf der Feier und zeigt, wie traurig er ist. Weiterlesen ⮕

'Gemischte Gefühle' bei Terzic: Was beim BVB besser läuft - und woran es noch haktDas 3:3 in Frankfurt offenbarte deutliche Schwächen bei Borussia Dortmund, zeigte jedoch auch die Stärken des neuen BVB auf. Das Duell gegen den FC Bayern spielt erneut eine Schlüsselrolle. Doch vorher wartet eine schwere Aufgabe im Pokal. Weiterlesen ⮕

Heimlich verliebt: 7 geheime Anzeichen, dass er Gefühle für dich hatWas kannst du gegen heimliche Liebe tun? Und ist dein Schwarm heimlich in dich verliebt? Wir haben 7 Anzeichen gesammelt, an denen du es erkennst. Weiterlesen ⮕

Gemischte Gefühle bei Boris Herrmann nach der Verschiebung des Starts der Imoca-FlotteBoris Herrmann äußert gemischte Gefühle nach der Verschiebung des Starts der Imoca-Flotte. Er begrüßt die Entscheidung für die Sicherheit, bedauert jedoch, dass ihr Boot nicht getestet werden kann. Die Imocas mit Boris Herrmann und Co-Skipper Will Harris werden heute nicht wie geplant in die Transat Jacques Vabre starten. Weiterlesen ⮕

Sternzeichen im November: Große Gefühle und FreiheitIm November könnte es bei manchen Sternzeichen ordentlich prickeln. Sowohl Singles als auch Liierte können sich jedenfalls auf einige Veränderungen einstellen! Die Sterne lassen es diesen Monat richtig funken. Weiterlesen ⮕