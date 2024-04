Goldbeck verwandelt das Telekom-Hochhaus in Bielefeld

Bielefeld. Hier wird bald nichts mehr an das Telekom-Hochhaus erinnern – zumindest im Inneren des Gebäudes: Goldbeck hat das stadtbildprägende Gebäude H1 am Kesselbrink komplett umgekrempelt. Zuletzt hatten 2023 die Uni, einzelne Unternehmenseinheiten von Goldbeck selbst sowie der Personaldienstleister Piening Büroflächen im Gebäude bezogen. Jetzt zieht „Heins“, angelehnt an „H1“, ins Gebäude. Heins wer? Das werden sich jetzt wohl viele Bielefelder fragen.

Hinter „Heins“ steckt laut Goldbeck das Markenkonzept, unter dem sich die Angebote auf den Sonderflächen im Hochhaus zusammenfinden. Unter „Heins“ werden dann auch im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss des H1 die Gastronomie „Heins speist“ und der Co-Working-Space „Heins arbeitet“ geführt. Beides soll für externe Gäste offen sein. Restaurant soll noch diesen Sommer eröffnen Bei „Heins speist“ soll es traditionelle und lokale Küche geben: Stullen, Bagel oder Bowl

