GNTM 2024: Männer dürfen sich erstmals bewerben

GNTM geht 2024 in eine neue Staffel - und diesmal dürfen sich auch Männer bewerben. Alles rund um die Kandidatinnen und Kandidaten .Die Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer . Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor. - und diese bringt eine fundamentale Änderung am Konzept der Sendung mit sich.

Wer dachte, dass man nach fast zwei Jahrzehnten an dem Model-Format nicht mehr viel drehen kann, hat sich geirrt: In der aktuellen Staffel von GNTM sind zum ersten Mal auch männliche Models dabei. Was jetzt wohl aus Heidis bekanntem Ausspruch 'Meine Mädels' wird? verrät: Am 15. Februar 2024 startete die diesjährige Modelsuche. Voraussichtlich erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer dann rund 18 Sendetermine, weshalb 'Germany's Next Topmodel' 2024 wahrscheinlich im Juni 2024 gekürt wird. Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänz

GNTM 2024 Männer Kandidaten Modelsuche Staffel 19 Heidi Klum

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GNTM 2024: Die wahren Zicken sind diesmal die Männer!Bei GNTM liegen die Nerven blank – Zoff um das Bett mit der schönsten Aussicht und ein Busenblitzer beim Walk übers Football-Feld. Model-Mama Heidi staunt.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Kandidaten bei GNTM 2024: Die Männer und Frauen im ÜberblickDie Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kandidaten bei GNTM 2024: Die Männer und Frauen im ÜberblickDie Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kandidaten bei GNTM 2024: Die Männer und Frauen im ÜberblickDie Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kandidaten bei GNTM 2024: Die Männer und Frauen im ÜberblickDie Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Kandidaten bei GNTM 2024: Die Männer und Frauen im ÜberblickDie Kandidaten von GNTM 2024 sind diesmal nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir stellen Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 19 näher vor.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »